Полиция заподозрила Ксению Собчак в распространении «фейков» о власти

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Полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Ксении Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного «представителя правоохранительных органов».

По словам источника агентства, в действиях журналистки усмотрели распространение «фейков» о российской власти (статья 207.3 УК), а именно «про государственное финансирование фестивалей».

Ранее МВД возбудило уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью на ютьюб-канале Собчак заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».

Журналистка проходит по этому делу в качестве свидетеля. «На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет», — утверждает собеседник ТАСС.

Решение о возбуждении уголовного дела должны принять в СК в течение месяца.

Ранее в сентябре также появились сведения о том, что полиция проверяет Ксению Собчак по административной статье о распространении гей-пропаганды (6.21 КоАП) из-за еще одного интервью на ее ютьюб-канале.

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