На госуслугах появилась форма обратной связи для подачи жалоб на мобилизацию

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На портале госуслуг появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Для подачи жалобы необходимо воспользоваться услугами специального бота и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации».

Жалобу может подать как сам человек, подлежащий мобилизации, так и его близкие.

Помимо этого, в личных кабинетах у пользователей мужского пола появился специальный баннер, кликнув по которому можно записаться в добровольцы.

После начала мобилизации в СМИ стало появляться большое количество сообщений о том, что повестки получали люди, которые не должны были быть мобилизованы. После придания таких случаев огласке некоторые решения пересматривались, власти объясняли инциденты «ошибками» на местах. Президент РФ Владимир Путин 29 сентября потребовал «вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания».