Власти Армении обвинили азербайджанских военных в убийстве армянских военнопленных после публикации видео расстрела

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Власти Армении обвинили азербайджанских военных в убийстве армянских военнопленных после публикации утром 2 октября видео, предположительно, запечатлевшего расстрел. На видео люди в военной форме стреляют из автоматов в группу людей в камуфляже, стоящих на коленях.

Армянский омбудсмен Кристине Григорян заявила, что власти Армении подтвердили подлинность видео и установили, что оно было снято 13 сентября.

«Факт подтверждается изучением местности, совмещением видео с аналогичными, имеющимися в нашей и других базах данных, а также сочетанием погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских военнослужащих и других параметров», — заявила она.

Публикацию видео прокомментировали МИД и Минобороны Армении, а также премьер-министр Никол Пашинян. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что «если будет доказано, что видео подлинное, это военное преступление, которое должно быть расследовано, а исполнители — наказаны».

МИД Азербайджана назвал обвинения со стороны Армении «примером лицемерия страны, десятилетиями проводившей захватническую политику, попиравшей основные права почти миллиона человек и совершившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских лиц».

При этом генпрокуратура Азербайджана заявила, что военная прокуратура «полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место съемки, личности изображенных на видео, а также все другие детали, важные для установления объективной истины».

Вечером 2 октября в Женеве проходит встреча между главами МИД Армении и Азербайджана. На ней, как ожидается, будет обсуждаться текст мирного соглашения между странами.

В ночь на 13 сентября между Арменией и Азербайджаном началось серьезное обострение. Ереван обвинил азербайджанских военных в обстрелах городов и сел вблизи границы между странами. В Баку заявили, что это стало ответом на «широкомасштабную провокацию».

В Армении заявили о гибели или исчезновении более 200 человек в результате конфликта; Азербайджан заявил о гибели около 80 военнослужащих.

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