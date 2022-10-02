Умер ученый Валерий Митько, которого ФСБ обвиняла в госизмене
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Ученый Валерий Митько, обвинявшийся в госизмене российскими спецслужбами, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщило сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел», которое защищало его.
Митько находился под домашним арестом с 2020 года. По словам его адвокатов, ему «все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу». «Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — заявили в «Первом отделе».
Профессор Валерий Митько стал очередным ученым, замученным российской репрессивной системой. Умер судимым за преступление, которого не совершал, взаперти — но полярных просторов, которые он так любил, у него больше никто не отнимет.
Следствие утверждало, что Валерий Митько, с 2016 года преподававший в Даляньском морском университете в Китае в качестве приглашенного профессора, продавал секретную информацию китайским спецслужбам. Ученый не признавал себя виновным, указывая, что все данные, которые он якобы передавал Китаю, находятся в открытом доступе.