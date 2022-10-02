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Российская сеть магазинов электроники DNS заявила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников в результате хакерской атаки.

В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. <…> Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании.

Компания принесла извинения клиентам.

Об утечке 1 октября сообщил телеграм-канал «Утечки информации». По его информации, в открытый доступ была выложена часть базы данных клиентов DNS, состоящая из 16,5 миллиона записей. База включала имена и фамилии части клиентов, более 11 миллионов телефонных номеров и более семи миллионов адресов электронной почты.