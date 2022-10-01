Politico: в администрации президента США не знали о планах Зеленского объявить о подаче заявки на вступление Украины в НАТО

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на вступление страны в НАТО стало неожиданным для администрации президента США. Об этом пишет Politico со ссылкой на два информированных источника.

Белого дома, напоминает издание, вопрос членства Украины в НАТО всегда был крайне чувствительным. Членство предполагает, что в случае вооруженного нападения на одну страну, входящую в альянс, другие страны гарантируют ей военную помощь. Страны-члены НАТО, таким образом, окажутся непосредственным участником войны в Украине.

Politico также отмечает, что в Конгрессе США мнения о решении Украины обратиться с просьбой о принятии в НАТО по ускоренной процедуре разделились. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уклонилась от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО. Она лишь сообщила, что выступает за гарантии безопасности для Киева.

Конгрессмен-демократ Майкл Куигли, который недавно посещал Киев, в свою очередь, заявил, что необходимо поддержать заявку Украины. «Именно для этого и создали НАТО — чтобы не дать авторитарному государству уничтожить демократическую страну», — заявил он.

Соединенные Штаты оказывают всестороннюю поддержку Украине. После начала российского вторжения, США выделили Украине несколько многомиллиардных пакетов помощи — финансовой, материально-технической и военной.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах страны подать заявку в НАТО вскоре после того, как в Москве были подписаны договоры «о принятии в состав России новых территорий» — самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Основанием для аннексии были названы результаты «референдумов» о присоединении к России, которые страны Запада не признали легитимными.

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