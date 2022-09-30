В Туве семьям мобилизованных начали выдавать баранов, картофель и дрова

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Правительство Тувы отчиталось о выдаче семьям мобилизованных угля и живых баранов.

«Родные и близкие военнослужащих и они сами должны почувствовать, что не останутся наедине с житейскими проблемами. Именно такую задачу перед республиканскими и муниципальными властями поставил [глава региона] Владислав Ховалыг», — сообщается на официальном портале республики.

В рамках первоочередной помощи семьям мобилизованных уже был передан 91 баран. По словам министра сельского хозяйства Сергея Ондара, работы по распределению поголовья скота должны завершиться до конца этой недели.

Помимо этого, семьям мобилизованных могут начать выдавать муку и картофель — их уже завезли в мэрию Кызыла. Также в ряде районов Тувы местные власти приняли решение о выдаче помощи в виде твердого топлива. В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного уже доставили первую партию угля, а районная администрация в Шагонаре помимо угля решила выдавать семьям призывников еще и дрова, отмечается в пресс-релизе правительства республики.

Глава региона Владислав Ховалыг подчеркнул, что перечисленные виды помощи — это лишь первая часть. Позднее будут рассматриваться и другие способы поддержки семей мобилизованных.

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