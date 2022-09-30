В Монголии пообещали выдавать виды на жительство всем россиянам, кто об этом попросит
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Иммиграционное агентство Монголии заявило, что будет выдавать вид на жительство всем россиянам, обратившимся с соответствующим запросом. Об этом сообщил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.
«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ», — цитирует слова Ууганбаяра издание Ikon.mn. Глава агентства добавил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство.
За первую неделю после начала мобилизации в России в Монголию въехали более шести тысяч россиян. В это же время около 750 человек продлили срок своего пребывания в стране и более тысячи россиян получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.
После 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, десятки тысяч россиян стали покидать страну. На сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. Больше всего людей уезжают в Казахстан и Грузию.