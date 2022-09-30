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Украинские власти заявили о погибших и раненых в результате российских ракетных ударов по Днепру, Николаеву и Запорожью

Источник: Валентин Резниченко

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября. 

Как утверждает глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, ночной удар был нанесен по городу российскими ракетами «Искандер».

В результате уничтожено транспортное предприятие. В огне сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Также ночному обстрелу подвергся город Николаев. В результате удара двумя ракетами по жилому району поврежден девятиэтажный дом, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. Ранения получили восемь мирных жителей.

Кроме того, утром в пятницу российские военные нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. «Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», — сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух. По его сведениям, в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.