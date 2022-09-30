Российское консульство в Черногории закрыли на неопределенный срок из-за высылки дипломатов

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Работа консульского отдела посольства России в Черногории остановлена с 30 сентября на неопределенный срок.

Как сообщается на сайте российской дипмиссии, это произошло «в связи с враждебными действиями властей Черногории».

Дипломаты рекомендовали обращаться за консульским обслуживанием в посольства РФ в соседних странах.

29 сентября МИД Черногории объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов «из-за действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран».

Издание Vijesti сообщило, что шестеро сотрудников посольства РФ, двое граждан Черногории и еще несколько россиян находятся под следствием по подозрению в работе на российскую разведку. В числе подозреваемых оказался бывший пресс-секретарь МИД Черногории Радомир Секулович.

Весной и летом 2022 года Черногория объявляла персонами нон грата еще пятерых российских дипломатов. Как заявили ТАСС в российском ведомстве, с учетом последней высылки из Черногории выдворяется практически весь дипломатический состав посольства РФ.