Путин подписал указ об осеннем призыве. Он начнется на месяц позже обычного. В армию отправят 120 тысяч человек

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Президент России Владимир Путин подписал указ об очередном военном призыве.

В соответствии с документом, в армию будут призваны 120 тысяч человек.

Призывные мероприятия пройдут с 1 ноября по 31 декабря. Обычно осенняя призывная кампания стартовала 1 октября.

В Генштабе заявили, что призывников не будут привлекать к участию в «специальной военной операции», и сразу после демобилизации они отправятся домой.

Осенью 2021 года в армию были призваны 127,5 тысячи человек.

С 21 сентября в России объявлена «частичная мобилизация». Те, кто еще не проходил срочную службу или проходит ее, под мобилизацию попадать не должны, пообещали российские власти. При этом по завершении службы по призыву военнослужащие автоматически зачисляются в запас — и могут быть мобилизованы.

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