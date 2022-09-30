ФОМ: уровень тревожности россиян за неделю вырос вдвое

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Уровень тревожности россиян резко повысился на фоне объявленной в стране «частичной мобилизации». Об этом свидетельствуют результаты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Его основным заказчиком является администрация президента РФ.

Согласно исследованию, 25 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых, 69% опрошенных ответили — тревожное. Неделей ранее, 18 сентября, точно так же отвечали 35% респондентов.

Спокойствие ощущают 26% опрошенных (неделей ранее их было 57%).

При этом 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства или возмущения. 29% ответили наоборот.

Положительно работу Владимира Путина на посту президента РФ оценили 75% россиян. За последнюю неделю этот показатель упал на пять процентных пунктов.

Главными событиями недели опрошенные назвали «частичную мобилизацию» (47%), (27%) и «референдумы о присоединении к России» (5%).

В России с 21 сентября идет мобилизация. Официально Минобороны РФ заявляло, что призвать собираются 300 тысяч человек, которые ранее служили, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. Точный план по мобилизации отнесен к закрытой части соответствующего указа президента. Источники «Медузы» утверждали, что в нем идет речь о призыве 1,2 миллиона человек. В рамках «частичной мобилизации» многие россияне жаловались на незаконный призыв в армию.

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