Фармкомпании попросили освободить от мобилизации их сотрудников. Никита Михалков призвал дать отсрочку участникам «общественно значимых» кинопроектов
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Большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медтехники России обратились в правительство с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации для своих сотрудников, пишет «Коммерсант».
Из-за особенностей производства, указали они, компании не могут быстро найти сотрудников на замену мобилизованным. Подготовка нового сотрудника, заявили представители фармацевтического рынка, занимает много времени, так как, в частности, необходимо проходить сложные процедуры аккредитации.
В обращении к правительству, с которым ознакомилось издание, подчеркивается, что бесперебойная работа отрасли сейчас особенно важна, «поскольку нужно обеспечивать необходимыми препаратами не только постоянных пациентов, включая хронически больных, но и тех, кто пострадает в ходе военной операции».
Об отсрочке от мобилизации попросил правительство и глава Союза кинематографистов Никита Михалков. В заявлении его пресс-службы, которое цитирует ТАСС, говорится, что речь идет не об освобождении от мобилизации, а именно об отсрочке для кинематографистов, задействованных «в общественно значимых проектах».
«Я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям», — привели в пресс-службе слова Михалкова.
Как писал «Коммерсант», с просьбами об отсрочке от мобилизации к правительству ранее уже обращались представители и других отраслей, в том числе банки и производители радиоэлектроники. Официальный ответ никто из них, по данным издания, пока не получил.
Добиться отсрочки для особо ценных работников, ранее получивших повестки из военкоматов, удалось ряду крупных предприятий, в том числе в угольной отрасли. Но в их случае речь шла не о принятом на уровне правительства решении, а о договоренностях, достигнутых с местными военкоматами.
В России с 21 сентября идет мобилизация. План по мобилизации отнесен к закрытой части соответствующего указа президента. Минобороны заявляло, что призвать собираются около 300 тысяч человек, источники говорили, что речь идет о более чем 1 миллионе.
Минобороны РФ ранее заявляло, что мобилизации не подлежат работники организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Полный перечень специальностей, не попадающих под мобилизацию, по состоянию на конец сентября обнародовало лишь Минцифры.