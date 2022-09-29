В Минобороны РФ заявили, что мобилизованные займутся обороной оккупированных территорий. А также войдут в «подразделения резерва и усиления»

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Министерство обороны России сообщило, что граждане, призванные по мобилизации, начали боевое слаживание «на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач», сообщает «Интерфакс».

После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне , а также действуя в составе подразделений резерва и усиления.

Что имеет в виду Минобороны, говоря о «подразделениях резерва и усиления», до конца неясно. Официально таких понятий нет. Вероятно, речь идет о создании новых соединений («резерв») и пополнении действующих («усиление»).

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Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России

Не ходите на войну

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России