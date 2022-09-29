Умер исполнитель песни «Gangstaʼs Paradise» рэпер Кулио

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Американский рэпер Кулио (настоящее имя Артис Леон Айви-младший) умер в возрасте 59 лет. Об этом его менеджер Джарез Поузи сообщил СМИ, в том числе CNN.

По словам Поузи, музыкант умер в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти неизвестна. Медики подозревают, что у Кулио остановилось сердце, рассказал менеджер.

Кулио наиболее известен благодаря треку «Gangstaʼs Paradise» из одноименного альбома 1995 года, который считается классикой гангстерского рэпа. Песня стала саундтреком к фильму «Опасные умы» с Мишель Пфайффер, была признана самым продаваемым синглом 1995 года в США, а Кулио удостоили премии «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа.

Coolio — Gangstaʼs Paradise (Official Music Video) [HD] ft. L.V. CoolioVEVO