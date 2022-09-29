Границу России и Грузии, по данным СМИ и очевидцев, запретили пересекать на велосипедах и самокатах. В ФСБ это отрицают

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Границу России и Грузии на пограничном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии запретили пересекать пешком, на велосипедах или самокатах, разрешив только проезд автомобилей и автобусов, сообщила Baza.

О том, что в Грузию нельзя въехать на велосипедах и самокатах, также сообщает «Подъем», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Северной Осетии. Грузинский блогер Николай Левшиц сообщил, что, по словам очевидцев, «пеший переход между КПП и проезд на велосипедах, запрещены». Неназванный источник сообщил, что пеший проход закрыли в ночь на 29 сентября.

В профильном телеграм-чате «Верхний Ларс», где состоят более 140 тысяч человек), пользователи сообщают противоречивую информацию. Одни говорят, что запрет есть, другие утверждают, что проезд на велосипедах и самокатах запрещали «временно», третьи просят «не вводить людей в заблуждение».

В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии сообщили РБК, что пункт пропуска Верхний Ларс работает как обычно. «У нас международный автомобильный пункт пропуска, то есть это означает, что лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее. В пешем порядке у нас границу не пересекают», — заявили в управлении.

26 сентября блогер Николай Левшиц, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что через границу начали пускать пешком. Тогда в ФСБ заявили РБК, что разрешили проход «в пешем порядке», то есть «на велосипедах, мопедах, скутерах, самокатах», но не «ногами». 27 сентября автор «Тинькофф.Журнала», уже после заявления ФСБ, сообщил, что его друзья смогли перейти границу России и Грузии пешком.

После начала мобилизации некоторые жители России стали уезжать из страны. На границе с Казахстаном, Грузией, Финляндией и Монголией возникли многокилометровые очереди. Границу с Грузией россияне в среднем проходят три дня, но на самокате или велосипеде это можно сделать быстрее.

Читайте также

«Если бы нас развернули, я бы просто лег и заплакал» Тысячи россиян уже неделю стоят в очередях на границе с Грузией в Верхнем Ларсе. Вот история человека, который уехал из России на самокате

Читайте также

«Если бы нас развернули, я бы просто лег и заплакал» Тысячи россиян уже неделю стоят в очередях на границе с Грузией в Верхнем Ларсе. Вот история человека, который уехал из России на самокате