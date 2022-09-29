Google решила закрыть игровой стриминговый сервис Stadia

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Компания Google планирует прекратить работу стримингового сервиса Stadia, который позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на телефонах, планшетах, компьютерах и телевизорах.

«Несколько лет назад мы запустили потребительский игровой сервис Stadia. И хотя подход Stadia к потоковой трансляции игр для пользователей был построен на прочном технологическом фундаменте, он не получил того отклика, на который мы рассчитывали, поэтому мы приняли трудное решение свернуть работу сервиса», — заявил вице-президент и генеральный менеджер Stadia Фил Харрисон.

Google собирается к середине января 2023 года вернуть деньги за все оборудование Stadia, купленное через Google Store, а также за все игры и дополнительный контент, купленные в магазине Stadia. Игроки смогут продолжать играть в Stadia до 18 января 2023 года.

Сотрудники команды Stadia перейдут в другие подразделения Google. Компания собирается использовать технологии Stadia в YouTube, Google Play и в области дополненной реальности, а также планирует открыть к ней доступ для партнеров по игровой отрасли.

Как Google запустила Stadia в 2019 году

Google запустила стриминговый сервис Stadia — с ним современные игры работают даже на телефонах 🎮 Журналисты впечатлены технологией, но сам запуск обернулся провалом

Как Google запустила Stadia в 2019 году

Google запустила стриминговый сервис Stadia — с ним современные игры работают даже на телефонах 🎮 Журналисты впечатлены технологией, но сам запуск обернулся провалом