Москвичка, задержанная за расклейку антивоенных листовок, рассказала об избиении в ОВД Люблино

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Москвичка Дарья Иванова подверглась избиениям в ОВД Люблино, куда ее доставили 25 сентября за расклейку антивоенных листовок. Ее монолог с рассказом об этом опубликовала ; ранее об этом сообщала Sota.

По словам Ивановой, полицейские вывели ее из квартиры силой, не дав обуться и надеть верхнюю одежду; на улице ее несколько минут продержали в носках в ожидании машины. В отделении полицейские, по словам Ивановой, говорили ей, что «найдут у нее в жопе наркотики» и «припишут проституцию».

Физическое насилие к Дарье Иванову применил, как следует из ее рассказа, один из сотрудников центра «Э». Вскоре после доставки в ОВД он в присутствии других сотрудников схватил ее за волосы и «два раза резко нагнул в пол». Позже, когда Иванова отказалась подписывать протоколы без упоминания о применении к ней силы, он «сильно разозлился».

Он снова закрыл дверь и вернулся ко мне, сидящей на стуле. Так же, как и в первый раз, он схватил меня за волосы и приложил головой об стол, бил по голове. Потом он сжал мою шею обеими руками и начал говорить: «Да что ты, кто тебя бьет, тебя никто не бьет». <…>

Третий раз он начал меня бить в том же кабинете. Я сидела на стуле нога на ногу, он проходил мимо и задел мою ногу. После этого он развернулся злой и стал бить меня уже и руками и ногами — по голеням, по рукам, везде, где мог достать. Я сложила руки крестом, чтобы от него как-то защититься, и громко кричала, проговаривая, что он делает: «Ну давай, ударь меня еще по голове, выдери у меня еще клок волос, ударь еще по ноге».

На Дарью Иванову и ее подругу, также задержанную за расклеивание антивоенных листовок, составили протоколы о дискредитации армии. В травмпункте после избиения у нее зафиксировали ушиб мягких тканей.

26 сентября сотрудники МВД ворвались в квартиру московского поэта Артема Камардина, который участвовал в «антимобилизационных» чтениях, где произнес слова «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси!» Полицейские избили и подвергли пыткам всех, кто был в квартире, и, по словам адвоката Камардина, изнасиловали поэта гантелей.

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