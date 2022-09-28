Apple отменила планы увеличить производство новых айфонов. Ожидания повышенного спроса на эти модели не оправдались

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Компания Apple отменила планы увеличить производство новых айфонов из-за отсутствия повышенного спроса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, незадолго до презентации iPhone 14 в сентябре Apple изменила прогноз по продажам, после чего некоторые поставщики стали готовиться к повышению спроса на 7% по сравнению с запланированным ранее. Однако предсказанный рост спроса не случился, пишет Bloomberg.

Речь шла о производстве дополнительно шести миллионов айфонов во второй половине 2022 года. Изначальные планы предполагали производство около 90 миллионов телефонов.

Bloomberg связывает отсутствие повышенного спроса на новые модели айфонов в том числе с экономическим спадом в Китае, а также растущей инфляцией по всему миру.

В Россию новые айфоны, как ожидается, поступят в октябре. Apple перестала поставлять свою продукцию в РФ после вторжения в Украину. В результате техника этой марки попадает в страну через параллельный импорт — то есть без разрешения правообладателя.

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