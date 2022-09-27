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Умер певец Борис Моисеев

Источник: РИА Новости

Умер певец Борис Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.

Моисееву было 68 лет. Причины его смерти не уточняются. Как пишет Mash, певец недавно перенес инсульт.

Моисеев начинал карьеру как танцор и получил первоначальную известность, выступая в шоу Аллы Пугачевой. С 1990-х годов он также занялся певческой карьерой. Наиболее известные песни Моисеева — «Голубая луна» (с Николаем Трубачом), «Дитя порока», «Две свечи» (с Аллой Пугачевой).

Станислав Красильников / ТАСС

Моисеев — Заслуженный артист России и многократный лауреат музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».