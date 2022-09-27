Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Умер певец Борис Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.

Моисееву было 68 лет. Причины его смерти не уточняются. Как пишет Mash, певец недавно перенес инсульт.

Моисеев начинал карьеру как танцор и получил первоначальную известность, выступая в шоу Аллы Пугачевой. С 1990-х годов он также занялся певческой карьерой. Наиболее известные песни Моисеева — «Голубая луна» (с Николаем Трубачом), «Дитя порока», «Две свечи» (с Аллой Пугачевой).

Станислав Красильников / ТАСС

Моисеев — Заслуженный артист России и многократный лауреат музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».