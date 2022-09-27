Перейти к материалам

РЖД вернет деньги мобилизованным за неиспользованные билеты

Источник: РЖД

Компания «Российские железные дороги» объявила, что мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за неиспользованные билеты, даже если они были приобретены по «невозвратному» тарифу.

«В связи с проводимыми мероприятиями по призыву граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы холдинг „РЖД“ обеспечивает возможность вернуть деньги за билеты на поезда дальнего следования, а также за билеты и абонементы на пригородные поезда», — говорится в заявлении перевозчика.

В РЖД подчеркивают, что для возврата денег пассажирам достаточно обратиться в железнодорожную кассу, предъявив удостоверение личности, а также повестку или мобилизационное предписание, в которых содержится информация о сборном пункте и сроках явки на него.

Помимо этого, компания обещает, что возврат будет осуществляться без дополнительных сборов и плат, а самой услугой смогут воспользоваться люди, которые планировали отправиться в совместную поездку вместе с призывниками.

Читайте также

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России

Читайте также

Объясняем еще раз (и максимально понятно), как не попасть на войну. Отправьте эту инструкцию «Медузы» своим близким и друзьям в России