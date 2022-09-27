РЖД вернет деньги мобилизованным за неиспользованные билеты

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Компания «Российские железные дороги» объявила, что мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за неиспользованные билеты, даже если они были приобретены по «невозвратному» тарифу.

«В связи с проводимыми мероприятиями по призыву граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы холдинг „РЖД“ обеспечивает возможность вернуть деньги за билеты на поезда дальнего следования, а также за билеты и абонементы на пригородные поезда», — говорится в заявлении перевозчика.

В РЖД подчеркивают, что для возврата денег пассажирам достаточно обратиться в железнодорожную кассу, предъявив удостоверение личности, а также повестку или мобилизационное предписание, в которых содержится информация о сборном пункте и сроках явки на него.

Помимо этого, компания обещает, что возврат будет осуществляться без дополнительных сборов и плат, а самой услугой смогут воспользоваться люди, которые планировали отправиться в совместную поездку вместе с призывниками.

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