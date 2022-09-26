Соратники Навального: семья генерала ФСБ Алексея Седова владеет имуществом на миллиард рублей. Он возглавляет службу по защите конституционного строя

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Семья генерала ФСБ Алексея Седова, возглавляющего , владеет имуществом на миллиард рублей, утверждается в ролике на ютьюб-канале «Навальный Live».

Сотрудники второй службы ФСБ России специализируются на борьбе с оппозицией: следят за каждым действием неугодных, преследуют и избивают их, а также составляет списки «нежелательных организаций» и «иноагентов». Глава этого ведомства — Алексей Седов.

По словам авторов видео, Седову принадлежит дом площадью 483 квадратных метров в Серебряном Бору в Москве, стоимость которого вместе с участком они оценивают в 900 миллионов рублей.

Ранее дом принадлежал компании «Мосдачтрест» бизнесмена Владимира Евтушенкова. Сейчас в Росреестре владельцем указана «Российская Федерация». Авторы видео не рассказали, откуда им стало известно, что домом владеет именно Седов.

Также генералу ФСБ и членам его семьи принадлежат квартиры и дома стоимостью 35, 30, 25 и 70 миллионов рублей и , утверждается в ролике. Недвижимость дочери Седова расследователи установили «благодаря ».

Авторы видео также утверждают, что отец ребенка дочери генерала ФСБ — итальянец с недвижимостью на Сицилии.