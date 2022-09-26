Россия решила не выдвигать фильм на премию «Оскар»

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Россия не будет отправлять фильм на премию «Оскар», которая будет вручаться в феврале 2023 года.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии „Оскар“ Американской киноакадемии», — говорится в сообщении на сайте российской организации.

В киноакадемии не уточнили, почему принято такое решение.

ТАСС 23 сентября писал, что мнения российских кинематографистов относительно необходимости выдвижения фильма на «Оскар» разделились. Так, члены Российского оскаровского комитета Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть фильм, «несмотря на политическую обстановку». Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

В лонг-листе российских фильмов, из которых предполагалось выбрать номинанта на «Оскар», было 122 картины.

По итогам 2021 года Россия выдвигала на «Оскар» картину «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Фильм не попал в итоговый список номинантов.

В последний раз фильм из России входил в итоговый список номинантов на «Оскар», вручавшийся по итогам 2014 года. Этим фильмом был «Левиафан» Андрея Звягинцева; премию он не получил.