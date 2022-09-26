На парламентских выборах в Италии победила правая коалиция

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Правая коалиция победила на парламентских выборах в Италии, набрав около 44% голосов в обеих палатах.

Ожидается, что по результатам выборов премьер-министром Италии станет лидер крупнейшей партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Она будет первой женщиной во главе итальянского совета министров.

Само правительство, по оценке Politico, будет самым правым со Второй Мировой войны (то есть со времен Муссолини).

Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала около 26% голосов.

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