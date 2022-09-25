Власти России заявили, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена

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На правительственном портале «Объясняем.рф», где власти России разъясняют условия мобилизации, появилось сообщение о том, что жители РФ не смогут пройти альтернативную гражданскую службу в рамках объявленной «частичной мобилизации».

Есть ли альтернативная гражданская служба (АГС) при призыве по мобилизации? Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена.

В то же время оперативный штаб по мобилизации в Татарстане, ссылаясь на колл-центр 122, также заявил, что «альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена».

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