Умерла художница Елена Елагина

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Художница Елена Елагина умерла в возрасте 73 лет, сообщил художник Вадим Захаров. Она скончалась после тяжелой продолжительной болезни, рассказала искусствовед Ксения Коробейникова.

Елена Елагина Дмитрий Коробейников / ТАСС

Елена Елагина — одна из представителей московского концептуализма, переосмыслившая жанр инсталляций, пишет Коробейникова. С 1979 года Елагина состояла в арт-группе «Коллективные действия», в 1987-м вошла в Клуб авангардистов.

Последние 32 года Елагина работала в соавторстве с мужем, художником-концептуалистом Игорем Макаревичем. В 1990 году они создали свою первую совместную работу — «Закрытую рыбную выставку» по мотивам найденного каталога одноименной выставки 1935 года. Как писал Forbes, вместе художники чаще всего работали «с пространственными тотальными инсталляциями». Вместе супруги подготовили более 50 персональных выставок.