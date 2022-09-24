«Месяц-два на полигоне, а там видно будет». Кадыров заявил, что мобилизация в России — это «просто подготовка резерва»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мобилизация в России — это «просто подготовка резерва», который якобы может и не понадобиться на фронте.
Месяц-два на полигоне, чтобы вспомнили маневры и тактику, а там видно будет. Понадобятся резервы — хорошо. Не понадобятся — еще лучше! Так что, мужчины, собирайте волю в кулак!
Уезжающих из России «уклонистов» глава Чечни назвал «жалким зрелищем» и «балластом».
Кадыров также заявил, что в России и без резервистов есть «колоссальный штат» сотрудников силовых ведомств с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием.
Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится.
В середине сентября Кадыров говорил, что российские регионы должны объявить мобилизацию, чтобы помочь военным.
Владимир Путин объявил в России мобилизацию, заявив, что в Украине РФ противостоят «фактически всей военной машине коллективного Запада». Мобилизация позиционируется как «частичная» и затрагивающая в первую очередь людей с военным опытом, однако, судя по многочисленным свидетельствам, призыв происходит неизбирательно.