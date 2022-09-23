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Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский умер на 90-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Владимир Краснопольский Максим Новиков / ТАСС

Владимир Краснопольский родился в Свердловске в 1933 году. Он окончил историко-филологический факультет Уральского университета (1955), режиссерский факультет ВГИКа (1963). Работал на Свердловской киностудии и «Мосфильме».

С 1963 по 2015 год все режиссерские и сценарные работы Краснопольского были выполнены совместно с его троюродным братом Валерием Усковым. Вместе они сняли фильмы и телевизионные сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», «Ермак», «Две судьбы», «Сыщик без лицензии», «Под небом Вероны», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Женить миллионера!», «На солнечной стороне улицы», «Манна небесная», «Дело следователя Никитина», «Санта Лючия», «Любовь — не картошка», «Всем всего хорошего», «Выйти замуж за Пушкина», «Экспроприатор».

Краснопольский — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.