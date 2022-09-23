«Коммерсант» сообщил о масштабной атаке украинских киберактивистов на платежную систему «Мир»

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Российская платежная система «Мир» и ее оператор Национальная система платежных карт (НСПК) находится под массированной DDoS-атакой, которую организовали и координируют украинские киберактивисты, пишет «Коммерсант». Цель атаки — вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.

Начало атаки подтвердили «Коммерсанту» источники на российском рынке кибербезопасности. В НСПК от комментариев воздержались, а в Банке России не ответили на запрос издания.

«В текущей ситуации можно ожидать, что злоумышленникам удастся добиться определенного успеха в DDoS-атаках на платежную систему „Мир“, риски более чем реальны», — заявил один из собеседников издания. По его словам, в этом случае можно ожидать полного отказа эквайринга карт продолжительностью до нескольких часов.

В сентябре Министерство финансов США пригрозило, что может ввести санкции в отношении компаний, которые помогают российским властям использовать карты «Мир» за пределами РФ.

До недавнего времени на сайте «Мира» сообщалось, что карты принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Сейчас эта информация убрана с сайта.

19 сентября стало известно о том, что с «Миром» прекратили работать некоторые турецкие банки, 21 сентября — банки Казахстана и Вьетнама. 23 сентября Узбекистан сообщил о приостановке обслуживания карт «Мир» на своей территории «в связи с проведением технических процедур».