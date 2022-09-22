В телеграме опубликовали «базу призывников» от Anonymous. Эксперты назвали ее фейковой

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В украинских телеграм-каналах начал распространяться файл, якобы содержащий паспортные данные более 305 тысяч россиян, которые подлежат мобилизации «в первую очередь».

В сообщениях утверждается, что эти сведения заполучили хакеры группировки Anonymous, взломав сайт Минобороны РФ. Сама группировка об этой утечке не сообщала.

Минобороны РФ прямо не комментировало эти сведения, но в телеграм-канале ведомства появился репост сообщения канала «Война с фейками». В нем говорится, что опубликованная база «скомпилирована из нескольких открытых баз данных и к Минобороны не имеет никакого отношения».

В профильном телеграм-канале «Утечки информации» утверждается, что фейковый файл с большой долей вероятности был «слеплен» из нескольких ранее слитых баз Федеральной службы судебных приставов РФ.

Такого же мнения придерживается основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. «Anonymous в очередной раз опубликовали фейк, скомпилированный из существующих баз данных. Как и во всех предыдущих случаях с ними. Вряд ли есть федеральный список из 300 000 имен. Скорее разнарядка спускается в регионы, а там уже военкоматы на месте поднимают свою картотеку», — пишет он в твиттере.

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