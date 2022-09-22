В Дагестане противники мобилизации перекрыли федеральную трассу

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В Бабаюртовском районе Дагестана люди, выступающие против мобилизации, перекрыли федеральную трассу, сообщают телеграм-канал «Спросите у Расула» и издание «Черновик».

«Черновик» пишет, что после того, как дорогу перекрыли местные жители, на место приехали силовики, которые попытались «очень корректно» освободить дорогу. Удалось ли восстановить движение, пока не уточняется.

Официальных сообщений о перекрытии трассы и о реакции властей на это нет.

22 сентября в соцсетях распространилось видео спора мужчин с, предположительно, сотрудницей военкомата в Бабаюрте. На видео женщина убеждает собравшихся в необходимости принять участие в войне. Один из них отвечает, что «сейчас это не война», а «политика»; другой кричит: «У нас настоящего нет, какое будущее?»