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Путин посмертно присвоил звание Героя России молодогвардейцу Виктору Третьякевичу. Его считали предателем, но в 1960-х реабилитировали

Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно одному из организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия» Виктору Третьякевичу. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что награда присвоена за активное участие в создании и деятельности «Молодой гвардии», а также за «мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны». 

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«Молодая гвардия» — подпольная молодежная организация, которая действовала в в 1942–1943 годах в оккупированном германскими войсками городе Краснодон Украинской ССР (с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной ЛНР).

Виктор Третьякевич был казнен в 1943 году месте с другими участниками «Молодой гвардии». Некоторе время его считали предателем: существовала версия, что он выдал остальных членов организации, массовые аресты начались через несколько дней после его задержания. В частности, из-за этого имя Третьякевича не упоминается в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия», а роль комиссара организации передана Олегу Кошевому. Писатель создал собирательный образ предателя Евгения Стаховича, прототипом которого считался Третьякевич.

К 1960 году официальной версией гибели организации стало предательство молодогвардейцев Геннадием Почепцовым, а Третьякевич, как установили в ходе проведенного расследования, стал жертвой оговора. Подпольщика посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.