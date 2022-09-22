Правительство обязало работодателей сохранить рабочие места для мобилизованных россиян

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Правительство РФ приняло постановление, согласно которому граждане, подлежащие мобилизации, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

«Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены, — сообщает пресс-служба правительства. — Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года».

В рамках объявленной в России «частичной мобилизации» Минобороны РФ планирует призвать 300 тысяч резервистов. По утверждению ведомства, мобилизации подлежат те, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. По данным СМИ, в секретном пункте указа о мобилизации говорится о том, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это отрицают.

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