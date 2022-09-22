Артисты и журналисты выставили свои награды на аукцион в помощь обвиненных по статьям о «дискредитации» и «фейках» про армию

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Правозащитные организации «Первый отдел», и Московская Хельсинкская группа объявили благотворительный аукцион «Выручение наград» в пользу граждан, которых преследуют по статьям о «дискредитации» российской армии и распространении «фейков» о ней.

На торги выставлены призы и награды известных артистов, писателей, музыкантов и журналистов. В частности, к акции присоединились Рэйф Файнс, , Борис Акунин, , Кирилл Серебренников, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, , Антон Долин и другие.

Помимо наград, среди лотов выставлены книга с автографом Бориса Стругацкого, портрет Михаила Горбачева, нарисованный лидером U2 Боно, драм-машина группы «Аигел», а также иллюстрация к обложке книги «Особые поручения» из серии об Эрасте Фандорине с автографами писателя Бориса Акунина и художника Игоря Сакурова.

Аукцион пройдет 26 сентября. Ставки можно будет делать с 18:00 мск до полуночи. Ознакомиться со всеми лотами и принять участие в торгах можно здесь. Список тех, кому окажут помощь устроители аукциона, доступен здесь.

Вот один из преследуемых за «фейки»

«Нам ежедневно внушают, что война — ради мира» Депутату Алексею Горинову сократили на один месяц семилетний срок по делу о «фейках». Вот его последнее слово

Вот один из преследуемых за «фейки»

«Нам ежедневно внушают, что война — ради мира» Депутату Алексею Горинову сократили на один месяц семилетний срок по делу о «фейках». Вот его последнее слово