Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук вечером 21 сентября призвала российских военнослужащих сдаваться в плен.

Так вы сохраните самое ценное — свою жизнь — для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине.

Верещук заявила, что со временем сдавшиеся в плен россияне могут быть обменяны на украинских военнопленных, однако отметила, что они имеют право и отказаться от возвращения.

Если вы не захотите возвращаться в Россию, то, согласно Женевским конвенциям и по законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли.

Накануне объявления в России мобилизации Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за «добровольную сдачу в плен» — до десяти лет лишения свободы.

В середине сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «пополнять фонд» пленных в целях последующего обмена входит в задачи украинских военных, поскольку у россиян украинских пленных больше.