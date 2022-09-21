Погиб бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко

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Бывший ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Ученому было 72 года.

Анатолий Геращенко Елена Никитченко / ТАСС

«В настоящий момент идет формирование комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции и Московского авиационного института», — сказали в пресс-службе.

По данным газеты «Известия», Геращенко упал с большой высоты в стенах вуза, «пролетев несколько лестничных пролетов».

Анатолий Геращенко работал в МАИ с 1977 года. С 2007 по 2015 год был ректором института. В последнее время Геращенко занимал должность советника действующего ректора Михаила Погосяна.