Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Политик Алексей Навальный прокомментировал сообщения об объявленной в России мобилизации во время судебного заседания в Коврове, где рассматриваются его иски к колонии строгого режима № 6 Владимирской области. Его слова приводит .

«Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать», — сказал политик.

Вот сейчас какие-нибудь ковровские работяги, 30-летние мужики — их же сейчас будут призывать, чтобы они где-нибудь там под Херсоном легли. Это все ужасно. Думаю, из Москвы они не будут вызывать. Призови из Москвы 50 тысяч человек — завтра 150 тысяч родственников на улице будут протестовать.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в рамках кампании на войну в Украине будут призваны 300 тысяч резервистов. Мобилизация затронет тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

Подробнее о мобилизации

Путин объявил частичную мобилизацию в России Он сказал, что страна воюет с «коллективным Западом», и опять пригрозил применить ядерное оружие. Полная расшифровка и видео выступления

Подробнее о мобилизации

Путин объявил частичную мобилизацию в России Он сказал, что страна воюет с «коллективным Западом», и опять пригрозил применить ядерное оружие. Полная расшифровка и видео выступления