Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев «врагами»

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Патриарх Кирилл в своей проповеди в Зачатьевском женском монастыре заявил, что украинцев не надо считать врагами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам патриарха, над украинским народом «нависла опасность» — его «пытаются переформатировать», чтобы «из части святой единой Руси сделать государство, противное Руси, вражеское по отношению к России».

Патриарх добавил, что сейчас «очень важно, чтобы в сердцах не возникало чувства, что там враг». Он призвал молиться об укреплении «братских чувств народов святой Руси», чтобы «еще более крепким становилось единство церкви, которое является залогом мира на просторах Руси».

Также патриарх отметил, что в Украине православные продолжают молиться о «прекращении междоусобной брани и установлении мира на просторах исторической Руси».

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл говорил, что украинцы и русские — это один народ, что конфликт спровоцировали внешние силы для ослабления России и что в Донбассе идет «подавление и истребление людей».

Из-за позиции патриарха Кирилла Украинская православная церковь в конце мая провозгласила свою независимость от Русской православной церкви. В сентябре сейм Латвии поддержал инициативу президента страны Эгила Левитса о предоставлении Латвийской православной церкви независимости от Московского патриархата.

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Что происходит с православной церковью

«В мировом православии грядут тектонические сдвиги» «Имперский поворот» патриарха Кирилла и его проповеди об Украине раскалывают РПЦ. А дальше будет только хуже