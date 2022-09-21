Индекс Мосбиржи обвалился до уровня 24 февраля после объявления о мобилизации

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После объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации на российском рынке акций произошел обвал.

На открытии торгов 21 сентября индекс Мосбиржи снизился на 9,61%, опустившись до 2002,73 пункта. Как сообщает РБК, это минимальный уровень с 24 февраля, когда началась война в Украине.

Индекс РТС упал на 11,81% до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа.

На момент публикации этой новости индекс Мосбиржи восстановился до 2138,59 пункта, а индекс РТС до 1099,12 пункта.

20 сентября котировки обвалились примерно на 10% — после того, как оккупационные власти самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении «референдумов о присоединении к России».

Что сказал Путин

Путин объявил «частичную мобилизацию» в России Он сказал, что страна воюет с «коллективным Западом», и опять пригрозил применить ядерное оружие. Полная расшифровка и видео выступления

Что сказал Путин

Путин объявил «частичную мобилизацию» в России Он сказал, что страна воюет с «коллективным Западом», и опять пригрозил применить ядерное оружие. Полная расшифровка и видео выступления