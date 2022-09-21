«Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти». Жанна Агалакова отказалась от наград, полученных от Путина
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Бывшая сотрудница Первого канала Жанна Агалакова, уволившаяся после российского вторжения в Украину, сообщила об отказе от российских государственных наград, полученных от Владимира Путина.
Речь идет о медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую Агалакова получила в 2006 году, и об ордене Дружбы, которым ее наградили в 2018-м.
Из сообщения Агалаковой в соцсетях следует, что она отправила награды в Кремль почтой, приложив открытку со следующим текстом:
Господин Президент,
Ваше руководство ведет страну к пропасти.
Ваши награды считаю неприемлемыми.
Жанна Агалакова
21 сентября Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию», объяснив это тем, что в Украине российские вооруженные силы якобы противостоят «не только [украинским] неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада». Власти утверждают, что собираются призвать 300 тысяч человек.