«Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти». Жанна Агалакова отказалась от наград, полученных от Путина

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Бывшая сотрудница Первого канала Жанна Агалакова, уволившаяся после российского вторжения в Украину, сообщила об отказе от российских государственных наград, полученных от Владимира Путина.

Речь идет о медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую Агалакова получила в 2006 году, и об ордене Дружбы, которым ее наградили в 2018-м.

Из сообщения Агалаковой в соцсетях следует, что она отправила награды в Кремль почтой, приложив открытку со следующим текстом:

Господин Президент,

Ваше руководство ведет страну к пропасти.

Ваши награды считаю неприемлемыми.

Жанна Агалакова

21 сентября Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию», объяснив это тем, что в Украине российские вооруженные силы якобы противостоят «не только [украинским] неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада». Власти утверждают, что собираются призвать 300 тысяч человек.

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