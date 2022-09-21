Десятки тысяч человек подписали петицию против мобилизации в России

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Петицию против мобилизации в России, запущенную на сайте Change.org, подписали десятки тысяч человек. На момент публикации новости она собрала почти 70 тысяч подписей.

Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может. В текущей ситуации неопределенности мы не готовы подвергать ни моральной, ни нравственной, ни физической опасности мужчин нашей страны — братьев, сыновей, мужей, отцов и дедов.

Петиция была запущена в апреле 2022 года на фоне слухов о возможной мобилизации. После того, как эти сообщения не подтвердились, авторы решили продлить сбор подписей на весь период «специальной военной операции». К маю петицию подписали 50 тысяч человек.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в России. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов.

Что сказал Путин

Путин объявил «частичную мобилизацию» в России Он сказал, что страна воюет с «коллективным Западом», и опять пригрозил применить ядерное оружие. Полная расшифровка и видео выступления

Что сказал Путин

Путин объявил «частичную мобилизацию» в России Он сказал, что страна воюет с «коллективным Западом», и опять пригрозил применить ядерное оружие. Полная расшифровка и видео выступления