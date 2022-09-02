Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер попытались убить во время общения со сторонниками. Пистолет дал осечку

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На вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер было совершено покушение, когда она приветствовала сторонников около своего дома.

Судя по видеозаписям инцидента, человек направил пистолет ей в лицо и нажал на курок, однако выстрела не произошло.

Внимание! Эти видео запечатлели попытку убить человека. Не смотрите их, если это может вам навредить.

Нападавший был задержан — это 35-летний гражданин Бразилии Фернанду Андре Сабаг Монтиель. Он использовал пистолет аргентинской марки Bersa.

Информации о его мотивах нет.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что оружие было заряжено пятью патронами, но дало осечку. Фернандес назвал покушение «самым серьезным инцидентом с момента восстановления демократии» в Аргентине в 1983 году.

69-летняя Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины в 2007-2015 годы. Она проходит обвиняемой по делу о коррупции; как пишет Associated Press, сторонники дежурят у ее дома с тех пор, как на прошлой неделе прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие государственных постов. Политик ежедневно, выходя из дома и возвращаясь домой, приветствовала сторонников и раздавала автографы. Агентство отмечает, что около ее дома было много полицейских, однако их число сократили после столкновений со сторонниками Киршнер.