В США бывшего полицейского приговорили к десяти годам за нападение на офицера во время штурма Капитолия

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В США суд приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего полицейского Томаса Уэбстера за нападение на полицейского во время 6 января 2021 года.

Это самый длительный срок, назначенный участникам тех событий к настоящему моменту. The Washington Post пишет, что осуждены уже почти 250 человек.

56-летний Уэбстер, который служил в морской пехоте, был офицером полиции Нью-Йорка и участвовал в охране бывшего мэра города Майкла Блумберга, обвинялся в нападении на полицейского Ноа Ратбана.

Видео столкновения Томаса Уэбстера с офицером Ноа Ратбаном

На видео их столкновения, снятом нательной камерой Ратбана, видно, как Уэбстер кричит на полицейских, находящихся за ограждением; Ратбан пару раз отталкивает его, после чего тот начинает бить по ограждению флагштоком. Затем протестующие прорывают оцепление, Уэбстер и Ратбан начинают бороться, и последний оказывается на земле.

После беспорядков в сети также распространились кадры, на которых Уэбстер хватает полицейского за лицо — из-за того он получил прозвище EyeGouger, то есть «выдавливающий глаза». Судя по всему, Уэбстер пытался снять с Ратбана маску, защищавшую от действия слезоточивого газа.

На суде Томас Уэбстер заявил, что действовал в рамках самообороны; по его словам, конфликт спровоцировал Ратбан. Бывший полицейский утверждал, что пытался снять с офицера маску, чтобы показать ему свои руки и дать понять, что безоружен. Уэбстер также заявил, что в момент конфликта «роли как будто поменялись»: «Было чувство, будто я коп, а он протестующий».

Судья Амит Мехта заявил подсудимому, что не верит его версии. Он подчеркнул, что в результате именно его действий протестующие прорвали полицейское ограждение и оказались на охраняемой территории Капитолия.

«Хотел бы я, чтобы вы остались дома в Нью-Йорке в тот день и не приезжали к Капитолию. Нам всем было бы лучше — не только вам, но и вашей семье, стране. Было бы лучше всем. Но мы имеем то, что имеем» — сказал судья.

Читайте также

Очередной «Уотергейт» Трампа В конгрессе США пытаются доказать причастность бывшего президента к штурму Капитолия

Читайте также

Очередной «Уотергейт» Трампа В конгрессе США пытаются доказать причастность бывшего президента к штурму Капитолия