«Левада-центр»: почти половина россиян считают, что Запорожская и Херсонская области Украины должны войти в состав России

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45% россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны присоединиться к России, следует из опроса . Результаты исследования опубликовала «Новая газета. Европа».

Еще 21% придерживаются мнения, что Херсонская и Запорожская области должны стать независимыми государствами, 14% — что они должны остаться частью Украины.

Чаще других за присоединение регионов к России выступают люди старше 40 лет. При этом среди тех, кто поддерживает войну в Украине, больше половины выступают за то, что Херсонская и Запорожская области должны войти в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия вооруженных сил России, аналогичного мнения придерживается только каждый пятый, говорится в исследовании.

54% опрошенных одобряют планы проведения референдумов на этих территориях, 27% относятся к ним безразлично и лишь 11% выступают против.

Большинство (69%) россиян поддержали бы принятие регионов в состав РФ по результатам голосований. За то, чтобы воздержаться от принятия областей в состав России после референдумов, высказались 20% респондентов.

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Представители временных администраций подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о намерении провести референдумы по вхождению в состав РФ.

Как ранее писала «Медуза», в Кремле считали, что смогут провести референдумы о присоединении самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей 11 сентября — в единый день голосования в России. По плану российских властей, к этой дате войска РФ и ДНР должны были полностью контролировать Донецкую область.

По подсчетам «Медузы», сейчас Россия контролирует 60,25% Донецкой области — и в последнее время эта цифра практически не растет. Поскольку российское наступление буксует, в администрации президента РФ рассматривают запасной сценарий, по которому голосование пройдет зимой, рассказали источники «Медузы». В Кремле надеются, что к декабрю-январю войска РФ смогут захватить Донецкую область и не потерять контроль над оккупированными территориями.

подробнее о подготовке референдумов на оккупированных территориях

«Люди поймут, что что-то не получается» Как утверждают источники «Медузы», в Кремле не знают, что делать с референдумами о «присоединении к России» захваченных территорий. Их снова могут перенести — ведь армия опять буксует

подробнее о подготовке референдумов на оккупированных территориях

«Люди поймут, что что-то не получается» Как утверждают источники «Медузы», в Кремле не знают, что делать с референдумами о «присоединении к России» захваченных территорий. Их снова могут перенести — ведь армия опять буксует