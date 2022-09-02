Константин Хабенский: МХТ имени Чехова отменил несколько постановок «в знак уважения к бойцам специальной военной операции»

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МХТ имени Чехова отменил несколько постановок «в знак уважения к бойцам специальной военной операции», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление худрука театра Константина Хабенского.

Как рассказал Хабенский на предсезонном собрании труппы, «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».

По словам Хабенского, отменены будут несколько постановок, которые были анонсированы в декабре-январе прошлого сезона. РИА Новости не уточняет, о каких постановках идет речь и упоминал ли конкретные спектакли сам Хабенский.

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам, мы должны», — также сказал Хабенский, комментируя решение.

В марте, вскоре после начала войны, Хабенский заявлял, что актерам сейчас «непросто выходить на сцену», но они «будут продолжать делать свое дело». «Потому что театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценностях человеческой жизни», — говорил Хабенский.

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