Из-за дефицита машин «Яндекс» решил обновлять свой таксопарк продукцией «АвтоВАЗа»

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Компания «Яндекс» обратилась к «АвтоВАЗу» с просьбой о поставках транспортных средств, пишет Forbes.

Издание ознакомилось с письмом директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову, в котором говорится, что российские таксопарки сейчас столкнулись со значительным дефицитом автомобилей и запчастей, поэтому сервис «Яндекс.Такси» ведет поиск поставщиков транспортных средства для ключевых сервисов и деловых партнеров.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — говорится в письме. Как пишет Запольский, для обновления таксопарка «Яндексу» ежегодно требуется более 50 000 автомобилей.

Источник издания рассказал, что сейчас компания параллельно ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison и китайскими BAIC Group и Chery.

«Яндекс» предлагает автопроизводителям наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках. Компания намерена выступать посредником между таксопарками и автоконцернами, а после завершения лизинга таксопарки получают машины в собственность, рассказал собеседник Forbes, знакомый с ходом переговоров.

Представитель «Яндекс.Такси» заявил изданию, что сейчас сервис не испытывают острой нехватки автомобилей, но компания действительно ведет переговоры с разными российскими и зарубежными автопроизводителями, чтобы помочь таксопаркам-партнерам найти источники пополнения парков на следующие годы.

Сервис «Яндекс.Такси» использовал в сегменте «Эконом» автомобили Kia, Skoda, Volkswagen, которых сейчас уже нет в дилерских центрах. Нехватка автомобилей появилась еще во время пандемии коронавируса, но усугубилась в 2022 году после ухода иностранных производителей с российского рынка из-за войны в Украине.

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