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В социальной сети Twitter скоро появится кнопка, позволяющая редактировать ранее опубликованные твиты. В данный момент опция Edit Tweet тестируется небольшой группой людей, но в течение сентября эта функция станет доступна пользователям с подпиской Twitter Blue. О нововведении компания сообщает в своем блоге.

Согласно заявлению компании, на время тестирования новой функции будет установлено ограничение в полчаса, в течение которых можно будет редактировать твит. Отредактированные посты будут отображаться в ленте со специальным значком, по нажатию на который можно будет просмотреть предыдущие версии поста.

Тестирование начнется с одной страны и постепенно будет расширяться. Компания рассчитывает, что новая функция сделает общение в социальной сети приятнее и оно будет вызывать меньше стресса, отмечается в пресс-релизе.

В 2020 году соучредитель Twitter Джек Дорси заявлял, что в социальной сети, скорее всего, не появится кнопка редактирования из-за «практических соображений», которые делают добавление такой функции затруднительным.

В 2022 году богатейший бизнесмен планеты, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск провел опрос в соцсети по поводу возможности редактирования постов в твиттере. За несколько часов в нем приняли участие более 1,5 миллиона пользователей — около 75 процентов поддержали такое нововведение. Вскоре после этого в компании признались, что уже ведут работы над добавлением соответствующей функции и подчеркнули, что решение об этом было принято еще до голосования Маска. Позднее предприниматель заявлял о намерении приобрести соцсеть, но в итоге отказался от сделки.