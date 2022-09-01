В России впервые возбудили дело о «фейках» про армию против военнослужащих

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Двое российских военнослужащих — Илья Карпенко из Петропавловска-Камчатского и Валерий Котович из Ростова-на-Дону — стали фигурантами уголовных дел о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его сведениям, это первые случаи, когда по статье 207.3 УК обвинили военных. Их уголовные дела рассматривают гарнизонные военные суды. Котович заключен под стражу. Фабула дел не раскрывается.

Как пишет Чиков, с момента вступления в силу статьи о «фейках», которая появилась в Уголовном кодексе через неделю после начала войны в Украине, число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по ней уже достигло ста человек.

«Больше половины фигурантов — 57 человек — проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии», — пишет правозащитник.

При этом, по его словам, 32 фигуранта дел о военных «фейках» находятся не в России, еще 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий, еще троим — домашний арест.

По девяти уголовным делам о военных фейках суды вынесли приговоры. В двух случаях обвиняемых лишили свободы: муниципального депутата Алексея Горинова в Москве суд отправил на семь лет в колонию общего режима, жителю Тюмени Эдуарду Щербакову назначили полгода колонии-поселения.

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