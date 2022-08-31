В Саудовской Аравии женщину приговорили к 45 годам тюрьмы за посты в соцсетях. Ранее другой подсудимой дали 34 года за твиты

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Саудовской Аравии суд приговорил к 45 годам тюрьмы Нуру бинт Саид аль-Кахтани за посты в соцсетях. Об этом сообщает агентство Associated Press, в распоряжении которого оказался судебный документ.

Суд счел, что осужденная с помощью интернета «разрывала ткань общества» и «нарушала общественный порядок», пишет организация , которая первой сообщила о приговоре.

Что именно аль-Кахтани писала в соцсетях, неизвестно. Как заявили в DAWN, обвинения основаны на законах против терроризма и киберпреступности, допускающих широкое толкование. Дело рассматривал специализированный суд, который обычно занимается делами о национальной безопасности и терроризме.

Деталей биографии самой женщины в публикациях также нет. The Times называет ее активисткой борьбы за права женщин, но Associated Press пишет, что данных об активистской деятельности аль-Кахтани нет. Известно, что она находится под стражей с июля 2021 года и 45-летний срок был ей назначен во время апелляции.

Приговор аль-Кахтани — второй за последнее время случай назначения саудовской женщине очень большого тюремного срока за посты в соцсетях. В середине августа стало известно, что 34-летнюю Сальму аль-Шебаб приговорили к 34 годам за твиты с призывами освободить политзаключенных, боровшихся за права женщин, и за ретвиты аналогичных сообщений правозащитников.

Читайте также

В Саудовской Аравии студентка британского университета получила 34 года тюрьмы за репосты в твиттере. Она приехала в страну на каникулы

Читайте также

В Саудовской Аравии студентка британского университета получила 34 года тюрьмы за репосты в твиттере. Она приехала в страну на каникулы