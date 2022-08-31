В Ереване погибла бывший гендиректор фонда Internews Манана Асламазян

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Бывший генеральный директор фонда Internews, лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян погибла в Ереване. Как сообщил томский журналист Виктор Мучник, ее сбила машина.

Дмитрий Серебряков / ТАСС

По словам Мучника, он должен был встретиться с Асламазян, но она не пришла. «Не отзвонилась, что было на нее не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли», — рассказал журналист.

Манана Асламазян родилась 10 января 1952 года. Она возглавляла Internews с 1993 года. Фонд входил в международную ассоциацию Internews International и занимался поддержкой независимых СМИ. В 2002 — 2007 годах медиаменеджер входила в Национальную ассоциацию телерадиовещания. Асламазян — лауреат премий «Медиаменеджер России» (2002) и ТЭФИ (2010).

В том же 2007 году Асламазян стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде валюты, пишет «Коммерсант». По версии следствия, журналистка привезла из Франции в Россию 9,5 тысячи евро вместо разрешенных 10 тысяч долларов. Асламазян говорила, что перепутала евро с долларами и не учла разницу в курсе валют.

После возбуждения уголовного дела медиаменеджер уехала из России и покинула Internews. Более тысячи российских журналисты подписали открытое письмо в защиту Асламазян. В 2008 году по решению Конституционного суда РФ ее дело переквалифицировали на административное.